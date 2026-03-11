Procon de Londrina promove ação informativa no Calçadão para o Dia Mundial do Consumidor

Neste sábado, 14 de março, o Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-LD) realizará uma ação especial no Calçadão de Londrina, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Londrina. A atividade ocorre das 9h às 13h, na praça Gabriel Martins, próxima ao Banco do Brasil, visando comemorar o Dia Mundial do Consumidor, celebrado em 15 de março.

Objetivos da Ação

A iniciativa tem como meta aproximar o Procon da comunidade, facilitando o acesso à informação e incentivando a conscientização sobre os direitos do consumidor. Durante a ação, equipes do Procon-LD e da OAB estarão presentes para esclarecer dúvidas e distribuir materiais informativos baseados no Código de Defesa do Consumidor.

Serviços Oferecidos

Os participantes poderão receber orientações sobre como registrar reclamações, quais documentos são necessários para abrir uma solicitação e os procedimentos administrativos para resolver conflitos entre consumidores e fornecedores.

Importância da Educação para o Consumo

Bruno Lopes, diretor-executivo do Procon-LD, destacou que a ação visa fortalecer o acesso à informação e incentivar práticas de consumo seguras. Segundo ele, a educação sobre direitos e deveres dos consumidores permite escolhas mais conscientes e ajuda a identificar práticas abusivas, prevenindo conflitos.

Contato com o Procon-LD

Para dúvidas ou reclamações sobre descumprimento da legislação, os consumidores podem contatar o Procon de Londrina na Rua Piauí, nº 1.117, Centro. As denúncias também podem ser feitas pelo e-mail procon@londrina.pr.gov.br ou pelos telefones (43) 3372-4823, 3372-4824 e 3372-4825, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

