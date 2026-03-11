Estado Investe R$ 2 Milhões em Pesquisa e Inovação

Durante a Semana Araucária da Ciência, Tecnologia e Inovação, o governo estadual anunciou um investimento significativo de R$ 2 milhões. Este montante será destinado ao Programa Prime, que visa transformar pesquisas acadêmicas em produtos comerciais.

Capacitação e Incentivo

O Prime oferece aos pesquisadores e cientistas a oportunidade de receber capacitação em empreendedorismo. Esta iniciativa inclui mentoria especializada para desenvolver trabalhos que possam resultar em inovações tecnológicas.

Premiação Atraente

Além da capacitação, o programa oferece prêmios de até R$ 200 mil por projeto. Este incentivo é destinado a estimular o desenvolvimento de soluções científicas e tecnológicas que tenham potencial para impactar positivamente o mercado.

