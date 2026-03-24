Paraná Inicia Seleção para OSCs no Conselho de Direitos Animais

O estado do Paraná abriu um processo seletivo destinado a Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para integrar o Conselho de Direitos Animais. Esta iniciativa visa fortalecer a colaboração entre o governo e entidades civis na elaboração de políticas de proteção animal.

Detalhes do Processo Seletivo

Ao todo, nove vagas estão disponíveis para as OSCs interessadas. As inscrições estão abertas até o dia 31 deste mês, permitindo que as organizações contribuam ativamente na formulação de medidas que promovam o bem-estar animal no estado.

Importância da Participação das OSCs

A inclusão de organizações civis no conselho é fundamental para garantir que as políticas públicas reflitam uma gama diversificada de perspectivas e expertise, promovendo uma abordagem mais abrangente e eficaz na proteção dos direitos dos animais.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br