Campanha de Vacinação Contra Gripe Inicia em SP Neste Sábado

A partir deste sábado, dia 28, a campanha de vacinação contra a gripe tem início no estado de São Paulo. Idosos com 60 anos ou mais, crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, gestantes e mulheres no pós-parto estão entre os grupos prioritários que podem receber a vacina nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Meta de Vacinação e Distribuição das Doses

A campanha, que se estenderá até 30 de maio, tem como objetivo vacinar 90% do público-alvo, o que representa cerca de 18,8 milhões de pessoas. Até o momento, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo já recebeu aproximadamente 3 milhões de doses da vacina, que estão sendo distribuídas para os 645 municípios do estado.

Importância da Vacinação

A vacinação é a medida mais eficaz de prevenção contra a influenza, contribuindo para a diminuição de casos graves, internações e mortes, especialmente durante o período de maior circulação de vírus respiratórios. A coordenadora de Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da SES, Regiane de Paula, reforça que a vacina é essencial para proteger os grupos mais vulneráveis, incluindo crianças, gestantes e idosos.

Outros Grupos Prioritários

Além dos grupos já mencionados, outros também são priorizados na campanha de vacinação: profissionais de saúde, professores, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, forças de segurança, portuários, e outros trabalhadores essenciais. Pessoas com condições clínicas especiais e deficiência permanente também estão incluídas.

Informações Adicionais

Para mais informações sobre a vacinação, incluindo dúvidas sobre efeitos colaterais, eficácia das vacinas e doenças imunopreveníveis, os cidadãos podem acessar o portal Vacina 100 Dúvidas.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br