Encenação da Paixão de Cristo será realizada gratuitamente no Parque Zezão em Cambé

A cidade de Cambé recebe, nesta quinta-feira (26), a tradicional encenação da Paixão de Cristo, que será realizada no Parque Zezão, a partir das 20h30. O evento é gratuito e aberto ao público.

O espetáculo retrata os últimos dias de Jesus Cristo, incluindo momentos marcantes como a última ceia, a crucificação e a ressurreição. A apresentação é organizada pelo grupo de teatro Paixão de Cristo, da cidade de Londrina, que há décadas realiza encenações religiosas na região Norte do Paraná.

De acordo com integrantes da organização, o projeto possui mais de 40 anos de história, aproximando-se de meio século de apresentações. Ao longo desse período, o grupo tem levado a mensagem religiosa e cultural para diversas cidades da região.

A estrutura do evento chama a atenção pelo tamanho e pela quantidade de pessoas envolvidas. São mais de 500 participantes atuando direta e indiretamente para que o espetáculo aconteça, incluindo atores, equipe técnica e responsáveis pelos figurinos.

Os organizadores destacam ainda a qualidade da produção, especialmente nos figurinos, que contribuem para proporcionar maior realismo à encenação e transportar o público para a época retratada.

Outro ponto que diferencia a apresentação em Cambé é a proximidade entre o público e os atores. No Parque Zezão, o formato do espaço permite maior interação e imersão, com cenas acontecendo próximas aos espectadores, o que torna a experiência mais envolvente.

A recomendação é para que o público chegue com antecedência para garantir um bom lugar. A organização também orienta que famílias levem crianças e adolescentes, já que o espetáculo é considerado apropriado para todas as idades.

A encenação da Paixão de Cristo já é conhecida por atrair grande público em todos os anos em que é realizada, sendo considerada uma das principais apresentações culturais e religiosas da região.

📍 O evento acontece nesta quinta-feira (26), às 20h30, no Parque Zezão, em Cambé.