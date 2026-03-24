Paraná Inicia Construção de 40 Novas Escolas com Economia de 18%

O governo do Paraná anunciou a construção de 40 novas escolas após um leilão realizado na B3, onde a empresa CSInfra S/A saiu vencedora. A iniciativa segue o modelo de Parceria Público-Privada (PPP), um formato que visa unir esforços públicos e privados para melhorar a infraestrutura educacional do estado.

Leilão e Economia

O leilão foi conduzido com base no critério de menor valor de contraprestação pública mensal. Esse método garantiu uma economia significativa de quase 18% para o estado, sem comprometer as exigências técnicas, jurídicas e financeiras estabelecidas no edital.

Parceria Público-Privada

A Parceria Público-Privada é uma estratégia que possibilita a colaboração entre governo e iniciativa privada, permitindo que recursos e expertise sejam compartilhados. No caso das novas escolas, a CSInfra S/A será responsável tanto pela construção quanto pela manutenção dos prédios, assegurando qualidade e eficiência.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br