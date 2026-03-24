Terminal Rodoviário de Londrina Recebe Doações da Receita Federal

O Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) foi beneficiado com uma significativa doação de mobiliário e equipamentos eletroeletrônicos realizada pela Receita Federal. Esta ação visa aprimorar as atividades administrativas e melhorar os serviços prestados aos usuários do terminal.

Itens Recebidos na Doação

Entre os 96 itens doados estão mesas, cadeiras, escrivaninhas, armários e arquivos de aço. Além disso, foram incluídos produtos eletrônicos como computadores, celulares, TVs, tablets, ventiladores, aparelhos de som, cartões de memória, câmeras de segurança, microfones, monitores e impressoras.

Avaliação e Procedimentos

O lote doado foi avaliado em R$ 66.675,82. De acordo com Eduardo Chabudé, superintendente do TRL, o próximo passo é realizar o registro patrimonial dos itens, processo que deve ser concluído até a próxima semana, permitindo o uso dos equipamentos.

Colaboração com a Receita Federal

A direção do terminal, ligada à Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), apresentou à Receita Federal uma lista de necessidades que foi parcialmente atendida. O superintendente Chabudé destacou a importância dessa colaboração, expressando gratidão à Receita Federal pela doação.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br