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Paraná Implementará Indicadores para Melhorar Atenção Primária em 2026

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
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SesaFoto: Sesa

O estado do Paraná anunciou que, a partir de 2026, começará a implementar indicadores específicos para aprimorar a qualidade dos serviços de Atenção Primária à Saúde. Essa iniciativa faz parte do ProAPS Paraná, um programa estadual destinado a fortalecer a rede pública de saúde.

Objetivo dos Indicadores

Os indicadores do ProAPS têm como principal objetivo monitorar e qualificar os serviços de saúde oferecidos à população. Com isso, espera-se uma melhoria significativa no atendimento e na gestão dos recursos disponíveis.

Impacto Esperado

A implementação desses indicadores poderá trazer um impacto positivo no sistema de saúde do Paraná, garantindo um atendimento mais eficiente e focado nas necessidades dos cidadãos.

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