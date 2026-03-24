Polícia Militar realiza apreensão de drogas e armas em Rio Azul

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) efetuou uma operação significativa na zona rural de Rio Azul, na última segunda-feira (23), após receber denúncias de tráfico de drogas e posse de armas de fogo. A ação foi conduzida por equipes da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (8ª CIPM).

Detalhes da Operação

As equipes policiais se dirigiram a um barracão na área rural indicada pelas denúncias. Durante as buscas, foram encontradas armas de fogo, drogas e equipamentos para preparo e divisão de entorpecentes. A operação resultou na abordagem de uma pessoa, que foi encaminhada para a delegacia.

Materiais Apreendidos

Na ação, foram apreendidos cerca de 7,146 quilos de maconha, 10,5 gramas de crack, 15,9 gramas de haxixe, seis comprimidos de ecstasy, além de duas balanças de precisão. Também foram confiscadas uma carabina calibre .38 e uma carabina de pressão adaptada para calibre .22. Esses itens indicam o combate efetivo da PMPR ao tráfico de drogas na região.