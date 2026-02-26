quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Cambé
Paraná Marca Presença no V Encontro de Cultura em Cascavel

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Alefe Nicolas/SEEC

O Estado do Paraná participa ativamente do V Encontro de Cultura do Interior, realizado na cidade de Cascavel. O evento é uma oportunidade para discutir temas essenciais ligados à gestão, orçamento e planejamento do fomento cultural na região.

Programação Variada e Enfocada

A programação do encontro inclui painéis temáticos que abordam diversos aspectos da gestão cultural. Além disso, uma assembleia ordinária e uma conferência de abertura com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) estão entre os destaques.

Participação de Entidades Relevantes

O evento conta com a presença de representantes do Ministério da Cultura (MinC/BR) e da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura (SEEC). As mesas-redondas proporcionam um espaço para troca de experiências e discussão de políticas culturais.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

