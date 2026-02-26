quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Acervos Históricos da UEL Serão Digitalizados com Tecnologia Avançada

Educação
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
PEDRO LUIS LIVORATTI

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) avança na preservação de seu rico patrimônio cultural e histórico com a aquisição de scanners de alta resolução. Este investimento de aproximadamente R$ 3 milhões é parte do Edital Recuperação e Preservação de Acervos 2024 da FINEP, destinado à proteção de acervos importantes.

Beneficiados com a Iniciativa

Entre os órgãos beneficiados estão o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica (NDPH), o Museu Pe. Carlos Weiss, o Museu Escolar, a Casa de Cultura, o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e o LABDOC. Esses equipamentos facilitarão a digitalização de documentos que serão disponibilizados para o público e pesquisadores.

Uso dos Recursos e Impacto

Os recursos também permitirão a aquisição de uma van para visitas a escolas públicas na região de Londrina. O coordenador do projeto, professor José Miguel Arias Neto, destacou a digitalização de materiais como os jornais Paraná Norte e Poeira, além de uma coleção de fotos do extinto Instituto Brasileiro do Café (IBC).

Portal de Acesso ao Acervo

O projeto prevê a criação de um portal para armazenar e disponibilizar os dados digitalizados, com apoio da Assessoria de Tecnologia e Informação (ATI) da UEL. Este portal será um recurso valioso para consulta pública, ampliando o acesso ao conhecimento preservado.

Equipamentos de Alta Tecnologia

O Museu Pe. Carlos Weiss, por exemplo, recebeu um scanner planetário para digitalizar documentos frágeis e obras raras, atendendo à demanda por preservação de periódicos e fotografias. A reabertura do museu ao público está prevista para maio, após reformas na infraestrutura.

Contribuição para a Pesquisa Acadêmica

O LABDOC, com seu novo Scanner Codex A0, está pronto para digitalizar e expandir sua coleção, que inclui plantas e documentos do arquiteto Luiz César da Silva. Este avanço permitirá novas oportunidades de estudo e estágios para estudantes de arquitetura e áreas afins.

Fonte: https://operobal.uel.br

