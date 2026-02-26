quinta-feira, fevereiro 26, 2026

Prefeitura de Londrina realiza mutirão contra dengue nos jardins Leonor e Santa Rita

Londrina
Blog Londrina

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Londrina divulgou um novo boletim epidemiológico sobre a dengue, informando que desde o início do ano foram registradas 2.507 notificações, com 171 casos confirmados e 1.749 descartados. A taxa de positividade está em 6,8%, e outros 587 casos ainda estão em análise. Felizmente, não houve registros de óbitos. Em relação à chikungunya, foram feitas três notificações, com uma descartada e duas em análise.

Mutirão de Limpeza nos Jardins Leonor e Santa Rita

Devido ao aumento de casos nos jardins Leonor e Santa Rita, a SMS promoverá um mutirão de limpeza nesta sexta-feira (27) e sábado (28). A ação abrangerá diversas ruas dos bairros, com o objetivo de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti e orientar a população sobre o descarte adequado de materiais que acumulam água.

Participação Comunitária

O gerente de Vigilância Ambiental, Nino Ribas, destacou a importância da colaboração dos moradores para o sucesso da iniciativa. A comunidade deve permitir o acesso dos agentes aos imóveis e realizar o descarte correto de materiais inservíveis, contribuindo para a redução da transmissão da dengue.

Redução de Casos em 2026

Comparado ao mesmo período epidemiológico de 2025, houve uma queda significativa nas notificações de dengue em Londrina, de 4.064 para 2.507. Os casos confirmados também diminuíram de 559 para 171, evidenciando um cenário mais favorável em 2026.

Intensificação das Ações de Controle

Apesar da redução nos indicadores, ainda são encontrados criadouros do mosquito em imóveis residenciais e comerciais. A Vigilância Ambiental tem intensificado as ações de controle, especialmente em estabelecimentos como restaurantes, para eliminar riscos sanitários associados à presença do vetor.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

