Governo Propõe Projeto de Lei para Reduzir Jornada de Trabalho Sem Redução Salarial

O governo federal planeja enviar ao Congresso Nacional, ainda nesta semana, um projeto de lei (PL) que visa a redução da jornada de trabalho semanal sem diminuição dos salários dos trabalhadores. Conforme anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa iniciativa busca melhorar as condições de trabalho no país.

Discussão no Congresso

Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, a discussão sobre a mudança na jornada de trabalho será realizada por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), atualmente em análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Impacto da Tecnologia no Trabalho

O presidente Lula destacou que os avanços tecnológicos aumentaram a produtividade nas empresas, o que deveria beneficiar também os trabalhadores. Ele relembrou sua experiência como metalúrgico, mencionando que a automação elevou significativamente a produção sem trazer melhorias para os operários.

Benefícios da Nova Proposta

A proposta visa proporcionar aos trabalhadores mais tempo para lazer, educação e atividades domésticas. Lula enfatizou que a mudança não é apenas econômica, mas também uma questão de reeducação social e saúde mental.

Flexibilidade e Negociações Coletivas

Apesar de defender a redução da jornada, o presidente sugere que a lei permita adaptações setoriais através de negociações coletivas, garantindo flexibilidade para diferentes categorias econômicas.

Propostas de Emenda à Constituição

Atualmente, a CCJ analisa propostas de emenda que preveem a redução da jornada semanal para 36 horas, com possibilidades de compensação de horas. Essas propostas são de autoria dos deputados Érika Hilton e Reginaldo Lopes.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br