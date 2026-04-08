João Fonseca Avança nas Oitavas do Masters 1000 de Monte Carlo

Atualizado: 8 de abril de 2026 20:06

O tenista brasileiro João Fonseca garantiu sua vaga nas oitavas de final do prestigiado Masters 1000 de Monte Carlo. Em uma partida acirrada, Fonseca venceu o francês Arthur Rinderknech por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3, na última quarta-feira (8).

Desempenho de Destaque no Torneio

João Fonseca, jovem talento carioca de 19 anos, iniciou sua campanha no torneio na segunda-feira (6), quando superou o canadense Gabriel Diallo em sets diretos, com parciais de 6/2 e 6/3. Este resultado positivo quebrou um jejum de 14 anos sem vitórias brasileiras no Masters 1000 de Monte Carlo.

Próximos Desafios

Fonseca se prepara agora para enfrentar o italiano Matteo Berrettini nas quartas de final. O confronto está marcado para as 6h (horário de Brasília). Berrettini chega à partida após uma vitória impressionante contra o russo Daniil Medvedev, vencendo por 2 sets a 0, com um duplo 6/0.

Posts Relacionados

Brasil Enfrenta Chile na Estreia da Billie Jean King Cup com Nova ...
7 de abril de 2026
Abertura dos Jogos Estudantis 2026 reúne mais de 1.200 alunos em ...
7 de abril de 2026
Fernando Diniz Assume o Comando do Corinthians com Contrato até 2 ...
6 de abril de 2026

