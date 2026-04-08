João Fonseca Avança nas Oitavas do Masters 1000 de Monte Carlo

O tenista brasileiro João Fonseca garantiu sua vaga nas oitavas de final do prestigiado Masters 1000 de Monte Carlo. Em uma partida acirrada, Fonseca venceu o francês Arthur Rinderknech por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3, na última quarta-feira (8).
Desempenho de Destaque no Torneio
João Fonseca, jovem talento carioca de 19 anos, iniciou sua campanha no torneio na segunda-feira (6), quando superou o canadense Gabriel Diallo em sets diretos, com parciais de 6/2 e 6/3. Este resultado positivo quebrou um jejum de 14 anos sem vitórias brasileiras no Masters 1000 de Monte Carlo.
Próximos Desafios
Fonseca se prepara agora para enfrentar o italiano Matteo Berrettini nas quartas de final. O confronto está marcado para as 6h (horário de Brasília). Berrettini chega à partida após uma vitória impressionante contra o russo Daniil Medvedev, vencendo por 2 sets a 0, com um duplo 6/0.