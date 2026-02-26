Flamengo e Lanús Decidem a Recopa com Transmissão da Rádio Nacional

Nesta quinta-feira (26), a Rádio Nacional transmitirá ao vivo a emocionante partida entre Flamengo e Lanús pela final da Conmebol Recopa. O confronto, que promete fortes emoções, será realizado no icônico Maracanã, no Rio de Janeiro, com início às 21h30. O pré-jogo começa às 21h15, trazendo os detalhes e expectativas para o embate decisivo.

Equipe de Transmissão

A transmissão contará com a narração de André Luiz Mendes, enquanto os comentários serão feitos por Rodrigo Ricardo. Bruno Mendes será responsável pelas reportagens e atualizações ao longo da rodada. A equipe da Rádio Nacional está preparada para proporcionar uma cobertura completa aos amantes do futebol.

Cenário da Decisão

No jogo de ida, realizado na Argentina, o Lanús saiu vitorioso com um placar de 1 a 0 sobre o Flamengo. Para conquistar o título no tempo regulamentar, o Flamengo precisará vencer por dois gols de diferença. Um empate dará o título ao Lanús. Caso o Flamengo vença por um gol de diferença, haverá prorrogação e, se necessário, disputa de pênaltis para definir o campeão.

Sobre a Recopa

A Conmebol Recopa é uma competição anual que reúne os campeões da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, definindo o 'campeão dos campeões' da América do Sul. O título é decidido pelo placar agregado dos dois jogos, sendo uma consagração para os clubes que se destacaram na temporada anterior.

Cobertura da Rádio Nacional

Com uma tradição de nove décadas na transmissão esportiva, a Rádio Nacional é uma referência para os fãs de futebol no Brasil. As partidas são transmitidas em AM, ondas curtas e FM no Rio de Janeiro, além de estarem disponíveis em plataformas de streaming. Os ouvintes podem acompanhar todas as emoções e análises dos jogos pelos diversos canais oferecidos pela emissora.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br