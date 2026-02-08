domingo, fevereiro 8, 2026

Padre Reginaldo Manzotti Atraí Multidão no Encerramento do Verão Maior Paraná

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
O Padre Reginaldo Manzotti durante missa no Verão Maior Paraná, em Matinhos - 08/02/2026 - Foto...

No último domingo, o evento Verão Maior Paraná contou com a presença de 38 mil pessoas que se reuniram para assistir à missa e às canções do Padre Reginaldo Manzotti. A celebração aconteceu sob um clima favorável, permitindo que o público aproveitasse ao máximo as atividades oferecidas.

Presença Notável no Evento

O governador Ratinho JR esteve presente no evento, destacando a importância e o sucesso da iniciativa Verão Maior Paraná. Ele expressou sua satisfação com a grande participação popular e o impacto positivo que o evento gerou na comunidade local.

Impacto nas Redes Sociais

Padre Reginaldo Manzotti é amplamente reconhecido em todo o Brasil, não apenas por suas missas, mas também por sua presença marcante nas redes sociais, onde compartilha mensagens de fé e esperança com milhares de seguidores.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

