No último domingo, o evento Verão Maior Paraná contou com a presença de 38 mil pessoas que se reuniram para assistir à missa e às canções do Padre Reginaldo Manzotti. A celebração aconteceu sob um clima favorável, permitindo que o público aproveitasse ao máximo as atividades oferecidas.

Presença Notável no Evento

O governador Ratinho JR esteve presente no evento, destacando a importância e o sucesso da iniciativa Verão Maior Paraná. Ele expressou sua satisfação com a grande participação popular e o impacto positivo que o evento gerou na comunidade local.

Impacto nas Redes Sociais

Padre Reginaldo Manzotti é amplamente reconhecido em todo o Brasil, não apenas por suas missas, mas também por sua presença marcante nas redes sociais, onde compartilha mensagens de fé e esperança com milhares de seguidores.

