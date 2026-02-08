Um novo grupo de 23 estudantes do ensino médio da rede estadual embarcou para o Canadá, como parte do programa Ganhando o Mundo. Os alunos viverão um semestre de aprendizado e imersão cultural, enriquecendo suas experiências acadêmicas e pessoais.

Programa de Intercâmbio Estudantil

Desde o início do programa, em 2022, um total de 4.540 jovens foram beneficiados, participando de intercâmbios em diversos países como Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia e Canadá. O programa visa oferecer aos alunos uma oportunidade única de desenvolvimento, tanto na esfera educacional quanto pessoal.

Impacto Educacional

Em 2026, 610 estudantes participaram de intercâmbios, destacando o compromisso do programa em ampliar horizontes e proporcionar aos alunos da rede estadual uma formação global. A experiência no exterior é vista como um diferencial importante para o futuro profissional e acadêmico dos participantes.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br