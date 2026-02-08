domingo, fevereiro 8, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
trovoada
27.4 ° C
27.4 °
27.4 °
65 %
3.6kmh
40 %
seg
27 °
ter
28 °
qua
27 °
qui
27 °
sex
22 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Mega-Sena Acumula e Prêmio Chega a R$ 47 Milhões

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O concurso 2.970 da Mega-Sena, realizado no último sábado (7), não teve ganhadores para o prêmio principal, fazendo com que o valor acumule para R$ 47 milhões no próximo sorteio.

Números Sorteados

As dezenas sorteadas foram: 22, 32, 37, 41, 42 e 59. Nenhum apostador conseguiu acertar todas as seis dezenas, resultando no acúmulo do prêmio.

Ganhadores da Quina e Quadra

Embora não tenha havido ganhadores para o prêmio principal, vinte e duas apostas acertaram a quina, cada uma recebendo o valor de R$ 103.128,37. Além disso, 2.828 apostas acertaram a quadra, garantindo um prêmio de R$ 1.322,42 para cada.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

6
spot_img
Artigo anterior
Estudantes do Programa Ganhando o Mundo Iniciam Intercâmbio no Canadá
Próximo artigo
Ex-nadador Adriano Lima, ícone paralímpico, falece aos 52 anos em Natal
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress