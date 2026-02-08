O concurso 2.970 da Mega-Sena, realizado no último sábado (7), não teve ganhadores para o prêmio principal, fazendo com que o valor acumule para R$ 47 milhões no próximo sorteio.

Números Sorteados

As dezenas sorteadas foram: 22, 32, 37, 41, 42 e 59. Nenhum apostador conseguiu acertar todas as seis dezenas, resultando no acúmulo do prêmio.

Ganhadores da Quina e Quadra

Embora não tenha havido ganhadores para o prêmio principal, vinte e duas apostas acertaram a quina, cada uma recebendo o valor de R$ 103.128,37. Além disso, 2.828 apostas acertaram a quadra, garantindo um prêmio de R$ 1.322,42 para cada.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br