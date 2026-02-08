domingo, fevereiro 8, 2026

Ex-nadador Adriano Lima, ícone paralímpico, falece aos 52 anos em Natal

Esportes
Redação Portal Cambé
1 min.read
© Adriano Gomes de Lima/Instagram

Adriano Gomes de Lima, ex-nadador paralímpico brasileiro, faleceu no último sábado (7) em Natal, Rio Grande do Norte, aos 52 anos. O atleta, que conquistou nove medalhas em Paralimpíadas, incluindo ouro em Atenas em 2004, estava em tratamento contra um sarcoma ósseo desde 2024.

Legado de conquistas

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) expressou pesar pela perda de Adriano, destacando-o como uma figura de destaque no cenário esportivo internacional. Durante sua carreira, ele acumulou 11 títulos nos Jogos Parapan-Americanos e se destacou como um dos maiores medalhistas paralímpicos do Brasil, com cinco pratas e três bronzes, além do ouro.

Trajetória no esporte

Adriano iniciou sua jornada na natação em 1993, após um acidente que o levou a buscar o esporte como forma de reabilitação. Sua trajetória esportiva abrangeu seis edições dos Jogos Paralímpicos, participando de eventos em Atlanta, Sydney, Atenas, Pequim, Londres e Rio de Janeiro.

Contribuição ao paradesporto

Durante uma celebração do CPB em 2025, Adriano foi homenageado por sua contribuição ao desenvolvimento do paradesporto no Brasil. Ele destacou a importância do investimento no esporte, afirmando que esse apoio foi crucial para suas conquistas e para o destaque do Brasil no cenário paralímpico mundial.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

