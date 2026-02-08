No último domingo (8), Matinhos-PR foi palco de um evento religioso marcante que reuniu mais de 38 mil pessoas entre fiéis e turistas. A celebração da Santa Missa e o show do Padre Reginaldo Manzotti foram os destaques do Verão Maior Paraná, atraindo um grande público para momentos de fé e louvor.

Operação de Segurança

A Polícia Militar do Paraná implementou diversas modalidades de policiamento para garantir a segurança dos participantes. As ações incluíram patrulhamento aéreo, motorizado e a pé, com o apoio de unidades especializadas. O objetivo foi assegurar que o evento ocorresse de forma tranquila, permitindo que a população vivenciasse a espiritualidade com paz de espírito.

A Importância do Evento

O Subcomandante-Geral da PMPR, Coronel Paulo Renato Aparecido Siloto, destacou a relevância do evento no calendário do Verão Maior Paraná. Ele afirmou que a presença reforçada da polícia visava proporcionar tranquilidade e ordem, permitindo que todos aproveitassem a celebração com segurança.

Padre Reginaldo Manzotti: Um Líder Espiritual

Conhecido por sua atuação como sacerdote, escritor e comunicador, Padre Reginaldo Manzotti tem se destacado como uma das vozes mais influentes da evangelização. Seus programas são transmitidos em diversos países, como Inglaterra, Estados Unidos e Portugal, e ele é líder de audiência nas plataformas digitais, reafirmando seu compromisso com a disseminação da Palavra de Deus.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br