Bad Bunny Brilha no Super Bowl com Mensagem de Amor e Crítica Social

Esportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Reuters/Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images/Proibida reprodução

No domingo, uma das atrações mais esperadas durante a final da NFL entre New England Patriots e Seattle Seahawks, que ocorre no Levi's Stadium, Califórnia, é o show do cantor porto-riquenho Bad Bunny. Conhecido por suas críticas sociais e performances vibrantes, Bad Bunny, nome artístico de Benito Antonio Martinez Ocasio, promete um espetáculo que vai além da música.

Bad Bunny: Trajetória e Impacto

Com 31 anos, Bad Bunny já deixou sua marca na indústria musical, tendo recebido o Grammy de Melhor Álbum Urbano por 'Debí Tirar Más Fotos'. O cantor, que já acumula três Grammy Awards e onze Latin Grammy Awards, utiliza sua plataforma para abordar temas sociais importantes.

Mensagem de Amor e Crítica ao ICE

Durante a cerimônia do Grammy, Bad Bunny fez um discurso impactante, criticando o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE). Ele pediu empatia e destacou a importância de propagar o amor em tempos de divisões sociais, afirmando: 'Nós não somos selvagens, não somos animais. Somos seres humanos'.

Polêmica e Repercussão

O presidente Donald Trump, em resposta às críticas de Bad Bunny, declarou que não compareceria ao evento, classificando a escolha do artista como 'péssima' e 'semeando ódio'.

Transmissão no Brasil

Os fãs de Bad Bunny no Brasil poderão assistir à sua apresentação no intervalo do Super Bowl, que está prevista para começar às 22h, horário de Brasília, nos canais Sportv, Getv, ESPN, Disney+ e NFL Game Pass (DAZN).

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

