Defesa Civil de SP Reativa Gabinete de Crise Devido a Chuvas Intensas

© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Defesa Civil do estado de São Paulo reativou o gabinete de crise para enfrentar chuvas intensas e deslizamentos de terra. A medida foi tomada após previsões indicarem chuvas acima de 100 mm por dia, o que representa um perigo extremo.

Participação de Diversos Órgãos

O gabinete de crise conta com a participação de agências reguladoras, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e concessionárias de serviços essenciais, como energia e abastecimento de água. O objetivo é agilizar o atendimento a emergências nas áreas mais afetadas.

Regiões Mais Afetadas

As chuvas mais intensas foram registradas na Faixa Leste, Litoral e Noroeste de São Paulo, devido à ação de um sistema de baixa pressão no oceano, associado à Zona de Convergência do Atlântico Sul. São Carlos apresentou o maior volume de chuva, seguido por outras cidades como Ubatuba e Bertioga.

Impacto dos Volumes de Chuva

Os volumes de chuva são extremamente elevados para um único dia. Em São Carlos, por exemplo, choveu cerca de 80% do total esperado para o mês de fevereiro em apenas 24 horas. Em Ubatuba, o acumulado representou 72,5% do volume mensal.

Consequências e Medidas Adotadas

Foram registrados alagamentos, deslizamentos de terra e quedas de barreiras em várias regiões do estado. Até o momento, 13 pessoas estão desalojadas e quatro desabrigadas, mas não há registro de mortes ou feridos.

Orientações à População

A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas de risco durante chuvas intensas, como regiões sujeitas a alagamentos e deslizamentos. Recomenda-se também não atravessar ruas alagadas e estar atento a sinais de deslizamento, como rachaduras e inclinação de árvores.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

