A dupla sertaneja Israel & Rodolffo concluiu com êxito a série de shows do Verão Maior Paraná 2026, evento que reuniu uma audiência expressiva no litoral paranaense. O espetáculo finalizou uma temporada de apresentações que atraiu multidões, destacando-se na agenda cultural da região.

Impacto do Verão Maior Paraná 2026

A quarta edição do Verão Maior Paraná consolidou-se como um sucesso de público, reunindo mais de três milhões de pessoas ao longo de sua programação. Este evento anual é reconhecido por sua capacidade de atrair turistas e movimentar a economia local, especialmente na temporada de verão.

Participação de Israel & Rodolffo

Israel & Rodolffo já haviam se apresentado anteriormente no Verão Maior de Pontal do Paraná, retornando ao litoral com uma performance que encantou os fãs. A presença da dupla foi um dos pontos altos do evento, contribuindo para o seu sucesso e reconhecimento.

