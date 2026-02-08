segunda-feira, fevereiro 9, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
18.4 ° C
18.4 °
18.4 °
94 %
1.5kmh
0 %
seg
27 °
ter
29 °
qua
28 °
qui
25 °
sex
28 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Israel & Rodolffo Encerram Shows do Verão Maior Paraná 2026 com Sucesso

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
A dupla Israel e Rodolffo durante apresentação do seu show no Verão Maior Paraná, em Matinhos...

A dupla sertaneja Israel & Rodolffo concluiu com êxito a série de shows do Verão Maior Paraná 2026, evento que reuniu uma audiência expressiva no litoral paranaense. O espetáculo finalizou uma temporada de apresentações que atraiu multidões, destacando-se na agenda cultural da região.

Impacto do Verão Maior Paraná 2026

A quarta edição do Verão Maior Paraná consolidou-se como um sucesso de público, reunindo mais de três milhões de pessoas ao longo de sua programação. Este evento anual é reconhecido por sua capacidade de atrair turistas e movimentar a economia local, especialmente na temporada de verão.

Participação de Israel & Rodolffo

Israel & Rodolffo já haviam se apresentado anteriormente no Verão Maior de Pontal do Paraná, retornando ao litoral com uma performance que encantou os fãs. A presença da dupla foi um dos pontos altos do evento, contribuindo para o seu sucesso e reconhecimento.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

17
spot_img
Artigo anterior
Defesa Civil de SP Reativa Gabinete de Crise Devido a Chuvas Intensas
Próximo artigo
Mundial de Beach Tennis encerra Verão em Caiobá com recorde de público
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress