O Mundial de Beach Tennis, realizado na arena Verão Maior de Caiobá, marcou o início da temporada 2026 do circuito profissional com o torneio internacional BT400. O evento reuniu atletas de sete países e diversos estados do Brasil.

Público Recorde

A organização estima que cerca de 15 mil pessoas tenham visitado a arena durante o fim de semana decisivo, consolidando o evento como um dos mais populares da temporada.

Participação Internacional

O torneio contou com a presença de atletas de sete diferentes países, destacando a diversidade e a competitividade do evento, que atraiu não apenas competidores, mas também fãs de várias partes do mundo.

Impacto Local

Além de promover o esporte, o Mundial de Beach Tennis impulsionou o turismo local, beneficiando a economia de Caiobá e proporcionando visibilidade internacional à região.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br