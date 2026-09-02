Escola Municipal de Música de Londrina inicia oficinas gratuitas para crianças e jovens

A Escola Municipal de Música de Londrina deu início à 4ª edição da Incubadora de Música com a abertura das aulas de Musicalização Infantil nesta quinta-feira (3). A oficina é voltada para crianças de 6 a 10 anos e conta com 20 alunos inscritos. As aulas, ministradas gratuitamente pela professora Bethânia Paranzini, acontecem às quintas-feiras, das 9h às 10h30, com carga horária total de 22 horas. As atividades seguem até 3 de dezembro, quando os participantes apresentarão ao público o resultado do aprendizado.

Além da musicalização infantil, a Incubadora oferece também a oficina de Banda de Garagem, destinada a jovens a partir de 11 anos. As aulas têm início previsto para 14 de setembro e serão realizadas às segundas-feiras, das 14h às 16h, totalizando 25 horas de curso. O grupo de professores é composto por músicos reconhecidos em Londrina, incluindo André Coudeiro (bateria), Fábio Caetano (piano/teclado), Fabrício Fonseca (vocal), Luciano Assumpção (guitarra) e Sara Delallo (contrabaixo). Para esta oficina, 45 alunos foram selecionados entre instrumentistas e vocalistas.

Ambas as oficinas acontecem na AML Cultural, localizada na Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130, no centro de Londrina, em frente à Concha Acústica. O número de interessados superou as vagas disponíveis, totalizando 78 inscrições, e uma lista de espera foi criada pela coordenação.

De acordo com a coordenadora pedagógica Maria Kyoko Watanabe, a Incubadora é um projeto de extensão do 46º Festival Internacional de Música de Londrina e representa uma iniciativa pioneira na educação musical inclusiva na cidade. A realização é da Associação de Amigos do Festival de Música de Londrina (AAFIML), com coordenação geral de Magali Kleber.

O projeto conta com apoio do Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, e integra o programa “Paraná Festivais”, aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. O patrocínio é da Secretaria Municipal de Cultura, via PROMIC, e o apoio institucional da Associação Médica de Londrina.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br