Oba Oba anuncia parceria com Vestcasa e amplia oferta de produtos para casa em lojas de Londrina

Oba Oba anuncia parceria com Vestcasa em Londrina

Uma nova parceria comercial foi apresentada na manhã desta quinta-feira em Londrina. As lojas Oba Oba, conhecidas pelo mix variado de produtos e preços competitivos, anunciaram a chegada da Vestcasa, marca especializada em itens para o lar, como cama, mesa, banho e utilidades domésticas.

A novidade foi apresentada na unidade localizada na Avenida São João, onde clientes puderam conhecer os novos produtos disponíveis nas lojas.

De acordo com Alan Olivetti, fundador das lojas Oba Oba, a parceria surge como uma estratégia para ampliar a variedade de produtos e oferecer mais opções aos consumidores da região.

Segundo ele, a rede está próxima de completar cinco anos de atuação na cidade e tem como proposta oferecer produtos de qualidade com preços acessíveis.

“Trouxemos para Londrina uma proposta inovadora, oferecendo grandes marcas com preços baixos. Hoje temos seis lojas em Londrina e uma em Cambé. A parceria com a Vestcasa surge para fortalecer ainda mais essa proposta, com produtos para casa e utilidades domésticas”, explicou.

Ampliação da oferta de produtos para casa

Com a parceria, os clientes passam a encontrar nas lojas Oba Oba uma nova linha de produtos voltada para o lar. Entre os itens disponíveis estão:

Produtos de cama, mesa e banho

Utensílios domésticos

Taças e utensílios de vidro

Itens plásticos para organização da casa

Produtos para cozinha

Segundo a empresa, a proposta é trabalhar também com produtos rotativos, oferecendo novas oportunidades de compra ao consumidor ao longo do tempo.

Entre os itens que podem aparecer nas lojas estão eletrodomésticos e utensílios variados, como airfryer, sanduicheiras e outros equipamentos para o dia a dia da casa.

Clientes aprovam a novidade

Durante a inauguração da parceria, clientes que estavam na loja comentaram sobre a experiência de compra e destacaram os preços e a variedade de produtos.

Alguns consumidores relataram que foram até a loja para adquirir apenas um item, mas acabaram levando mais produtos devido às ofertas encontradas.

De acordo com os relatos, a percepção geral é de que os preços são competitivos e a variedade atende diferentes necessidades para o lar.

Loja destaca oportunidades de compra

A gerente da unidade da Avenida São João, Lilian, destacou que a parceria amplia as possibilidades para quem busca produtos para casa.

Segundo ela, a expectativa é que os clientes encontrem novas oportunidades de compra com valores acessíveis.

“Agora os clientes vão poder encontrar produtos para organizar e equipar a casa com preços competitivos. São ofertas que o público pode conferir diretamente nas lojas”, afirmou.

Lojas participantes da parceria

Neste primeiro momento, os produtos da Vestcasa estão disponíveis nas unidades das lojas Oba Oba localizadas em duas regiões de Londrina:

📍 Av. São João, 3684 – Londrina

📍 Rua Saul Elkind – Londrina

A rede possui outras unidades espalhadas pela cidade e região.

Confira os endereços das lojas:

📍 Rua Saul Elkind, 5099 – Londrina

📍 Rua Saul Elkind, 255 – Londrina

📍 Rua João Cândido, 77 – Centro – Londrina

📍 Av. São João, 3684 – Londrina

📍 Av. Portugal, 48 – Região Sul – Londrina

📍 Av. Tiradentes, 1104 – Londrina

📍 Rua Equador, 50 – Cambé

A expectativa da empresa é que, com o sucesso da parceria, os produtos da Vestcasa também possam chegar gradualmente a outras unidades da rede.