TV Brasil Transmite Temporada 2026 da Liga de Basquete Feminino

A TV Brasil inicia a transmissão ao vivo dos jogos da temporada 2026 da Liga de Basquete Feminino (LBF), a partir deste domingo, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. As partidas serão exibidas semanalmente às 11h, trazendo ao público um confronto exclusivo por rodada.

Calendário de Transmissões

Na fase de classificação, a TV Brasil cobrirá pelo menos 22 jogos com exclusividade. A emissora também exibirá a emocionante decisão da Copa LBF. O duelo de abertura será entre Santo André e Pontz São José, marcando o início da competição.

Valorização do Esporte Feminino

A iniciativa de transmitir a LBF faz parte da estratégia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) de promover o esporte feminino e aproximar o público do canal com a modalidade. A TV Brasil já exibe partidas do Brasileirão Feminino Série A1, além das fases finais das séries A2 e A3, e categorias de base.

Audiência e Alcance

Em 2025, a TV Brasil alcançou mais de 1,4 milhão de espectadores com a transmissão da LBF, segundo dados da Kantar Ibope Media. A visibilidade do basquete feminino cresceu significativamente, reforçando o papel da televisão pública em democratizar o acesso ao esporte.

Expansão da Audiência

A emissora registrou um crescimento de 23,8% na audiência média em 2025, especialmente nas regiões do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. A parceria com a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) ampliou o alcance para 3 milhões de espectadores.

Como Acompanhar

Os jogos podem ser assistidos pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Além disso, a programação está disponível no aplicativo TV Brasil Play, que pode ser baixado gratuitamente para Android e iOS, e também pela WebTV.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br