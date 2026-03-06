spot_img
Agenda Cultural: Mês das Mulheres e Novo Piano da OSP

CCTG- OSP Abertura da temporada série ouroFoto: Roberto Dziura Jr/AEN

O mês de março traz uma série de eventos culturais em homenagem às mulheres e a estreia de um novo piano pela Orquestra Sinfônica do Paraná. Estas atividades destacam-se na programação cultural local, oferecendo experiências enriquecedoras para o público.

Visitação Guiada no Museu Oscar Niemeyer

No dia 11 de março, às 15h, o Museu Oscar Niemeyer (MON) organiza uma visitação guiada. Este evento explora obras de artistas mulheres presentes nas exposições atuais, proporcionando uma jornada educativa e inspiradora.

Mediação Especial no MAC Paraná

O Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC Paraná) realizará, no dia 18 de março às 16h30, a mediação especial intitulada 'Ver para Ser'. Esta atividade busca oferecer uma nova perspectiva sobre a arte contemporânea produzida por mulheres.

Concerto Inaugural da Temporada 2026 da OSP

A Orquestra Sinfônica do Paraná inicia sua Temporada 2026 com o primeiro concerto da 'Série Ouro'. O destaque deste evento será a estreia do novo piano de cauda Steinway & Sons, prometendo uma experiência musical única e de alta qualidade.

