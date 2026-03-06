spot_img
CIDH Critica Operação Policial no Rio por Alta Letalidade

© Tomaz Silva/Agência Brasil

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) divulgou um relatório nesta sexta-feira (6) condenando a Operação Contenção, realizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em outubro de 2025. A ação resultou em 122 mortes e levantou questões sobre a eficácia das estratégias de segurança pública empregadas.

Impactos da Operação Contenção

De acordo com o relatório da CIDH, a operação não conseguiu enfraquecer o crime organizado e, ao contrário, intensificou o sofrimento das comunidades locais, aumentando a desconfiança nas instituições e elevando o padrão de violência estatal.

Metodologia da CIDH

Durante os primeiros cinco dias de dezembro de 2025, membros da CIDH visitaram o Rio de Janeiro. Eles se reuniram com autoridades, organizações da sociedade civil, especialistas e famílias das vítimas para compilar dados e análises sobre a operação.

Recomendações da CIDH

O relatório recomenda uma mudança profunda nas políticas de segurança, enfatizando a prevenção e políticas públicas inclusivas. Outras recomendações incluem a priorização de inteligência e controle sobre o tráfico de armas, além de revisar protocolos de segurança para alinhamento com normas de direitos humanos.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

