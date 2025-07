Londrina vence o CSA de virada e se aproxima da liderança da Série C do Brasileiro

Na tarde de sábado, 26 de julho de 2025, o Londrina Esporte Clube conquistou uma importante vitória diante do CSA, por 3 a 1, no Estádio do Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em partida válida pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado coloca o time paranaense na terceira colocação, com 26 pontos, apenas um atrás do líder Caxias.

O confronto começou movimentado. Logo aos 60 segundos de jogo, o CSA abriu o placar com Tiago Marques, aproveitando rebote dentro da área e finalizando cruzado. O Londrina, no entanto, não se abateu e empatou aos 12 minutos, com Lucas Marques, que marcou após cobrança de escanteio.

A virada veio pouco depois, aos 19 minutos, em cobrança de pênalti convertida por Iago Teles, após toque de mão de Tiago Marques dentro da área. Ainda na primeira etapa, o CSA perdeu o zagueiro Betão, expulso aos 36 minutos por jogo perigoso sobre Vitinho. Com um jogador a mais, o Londrina passou a controlar mais as ações ofensivas e criou boas chances até o intervalo.

Na segunda etapa, o time alagoano tentou reagir, mas encontrou dificuldades diante da marcação e do volume de jogo do Tubarão. O CSA teve uma chance com Roberto, em cobrança de falta que passou perto do travessão, enquanto o Londrina respondeu com chutes de Maurício e mais tentativas de Iago Teles.

O terceiro gol do Londrina saiu aos 39 minutos do segundo tempo, quando Quirino fez boa jogada individual e, ao tentar o arremate, viu Luiz Gustavo, do CSA, interceptar mal e marcar contra.

Pouco depois, Alison, do Londrina, também foi expulso, deixando ambas as equipes com dez jogadores em campo. O resultado, no entanto, já estava consolidado.

CLASSIFICAÇÃO E PRÓXIMOS JOGOS

Com a vitória, o Londrina chega a 26 pontos e ocupa a terceira colocação, colado no topo da tabela e abrindo oito pontos de vantagem sobre o CSA, que permanece com 18 pontos, na nona posição e fora do G8.

Na próxima rodada, o Londrina visita o Ituano, na segunda-feira, 4 de agosto, às 19h30, no Estádio Novelli Júnior. O CSA, por sua vez, enfrenta o Botafogo-PB, no sábado, às 17h, no Estádio Rei Pelé.