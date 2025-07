Cambé é contemplada pelo Novo PAC com nova creche dentro do investimento de R$ 2,3 bilhões para educação infantil

Na última quinta-feira, 24 de julho de 2025, o Governo Federal anunciou novos investimentos na área da educação por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Entre os contemplados está o município de Cambé, no Paraná, que receberá uma creche/escola de educação infantil, com recursos destinados à ampliação da oferta educacional para crianças de zero a cinco anos.

O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado pelos ministros Camilo Santana, da Educação, e Rui Costa, da Casa Civil, durante evento realizado em Minas Novas (MG), no Vale do Jequitinhonha. A iniciativa integra o pacote Novo PAC Seleções da Educação, que tem como objetivo fortalecer a infraestrutura da educação básica em municípios brasileiros.

Ao todo, o governo federal irá investir R$ 2,3 bilhões em duas frentes principais:

R$ 1,77 bilhão destinados à construção de 505 creches e escolas de educação infantil em 455 municípios ;

destinados à construção de em ; R$ 500 milhões para a aquisição de mil veículos de transporte escolar que atenderão mil cidades.

A seleção priorizou municípios com altos índices de vulnerabilidade social, buscando ampliar o acesso à educação infantil em tempo integral e garantir mais conforto e segurança no deslocamento de estudantes. A meta é contribuir diretamente com a redução da evasão escolar e garantir a permanência dos alunos na rede pública de ensino.

No Paraná, além de Cambé, outros municípios como Londrina, Curitiba, Cascavel, Ponta Grossa, Guarapuava, Cianorte e Francisco Beltrão também foram contemplados com novas unidades de educação infantil.

No caso específico de Cambé, o projeto aprovado está registrado sob a proposta de número 26298009119/2025, e prevê a construção de uma creche/escola de educação infantil como parte das ações da seleção de 2025. A obra será executada com recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e integra a estratégia nacional de garantir infraestrutura adequada para o atendimento à primeira infância.

A implementação da nova unidade educacional representa um avanço significativo para a educação cambeense, reforçando o compromisso com o desenvolvimento social e educacional da cidade.

Municípios do Paraná contemplados no Novo PAC – Creches e Escolas de Educação Infantil

Código UF Município Modalidade Empreendimento / Porte Classificação Proposta Qtd 10506 PR CAMBÉ Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298009119/2025 1 10404 PR ANTONINA Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298000304/2025 1 10405 PR ARAUCÁRIA Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298008452/2025 1 10406 PR ASSIS CHATEAUBRIAND Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298008516/2025 1 10257 PR CAMPINA DA LAGOA Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298001534/2025 1 10258 PR CAMPINA GRANDE DO SUL Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298007826/2025 1 10259 PR CAMPO MAGRO Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298008948/2025 1 10260 PR CASCAVEL Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298004631/2025 1 10507 PR CIANORTE Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298004881/2025 1 10111 PR CURITIBA Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298006886/2025 1 10261 PR FRANCISCO BELTRÃO Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298004996/2025 1 10262 PR GUARAPUAVA Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298007797/2025 1 10407 PR GUARATUBA Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298009498/2025 1 10263 PR IRETAMA Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298009591/2025 1 10264 PR LONDRINA Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298008138/2025 1 10265 PR MARECHAL CÂNDIDO RONDON Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298004361/2025 1 10508 PR MEDIANEIRA Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298002843/2025 1 10408 PR ORTIGUEIRA Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298008090/2025 1 10409 PR PARANAGUÁ Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298006893/2025 1 10410 PR PATO BRANCO Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298009134/2025 1 10411 PR PIÊN Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298000922/2025 1 10266 PR PINHAIS Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298009594/2025 1 10267 PR PINHÃO Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298006014/2025 1 10412 PR PONTA GROSSA Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298003960/2025 1 10268 PR QUEDAS DO IGUAÇU Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298007027/2025 1 10269 PR RIO BONITO DO IGUAÇU Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298003917/2025 1 10413 PR SANTA MARIANA Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298003196/2025 1 10509 PR SANTO ANTÔNIO DA PLATINA Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298008477/2025 1 10168 PR SÃO JOÃO DO TRIUNFO Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298000043/2025 1 10414 PR SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298005881/2025 1 10415 PR SARANDI Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298005465/2025 1 10270 PR TIJUCAS DO SUL Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298008554/2025 1 10271 PR UNIÃO DA VITÓRIA Seleção 2025 – Creches e Escolas de Educação Infantil Creche/Escola de Educação Infantil Obra 26298009572/2025 1