Atletas de Cambé conquistam medalhas no Campeonato Paranaense de Taekwondo 2025 em Cascavel

Entre os dias 18 e 20 de julho, a cidade de Cascavel sediou mais uma edição do Campeonato Paranaense de Taekwondo 2025, reunindo atletas de diversas regiões do estado. Representando o município de Cambé, um grupo de jovens competidores demonstrou talento, disciplina e dedicação, conquistando importantes resultados nas categorias de Luta e Poomsae.

Sob a orientação do técnico Daniel Mizokami, os atletas cambeenses se destacaram nas disputas e garantiram medalhas para a cidade:

Arthur Cristaldo – 🥉 3º lugar (Luta)

– 🥉 3º lugar (Luta) Nicolas D. Mizokami – 🥈 2º lugar (Poomsae) | 🥉 3º lugar (Luta)

– 🥈 2º lugar (Poomsae) | 🥉 3º lugar (Luta) Gabriel de Miranda Felício – 🥉 3º lugar (Luta)

– 🥉 3º lugar (Luta) Maria Fernanda Postigo T. Moraes – 🥇 1º lugar (Luta) | 🥈 2º lugar (Poomsae)

– 🥇 1º lugar (Luta) | 🥈 2º lugar (Poomsae) Nicole Alves Cardoso – 🥇 1º lugar (Poomsae) | 🥈 2º lugar (Luta)

– 🥇 1º lugar (Poomsae) | 🥈 2º lugar (Luta) Bruna Raissa da Cunha – 🥇 1º lugar (Luta)

Também representaram a cidade com dedicação os atletas Pietra Campos, Miguel Anselmo G. Correia, Melissa Hikari M. Takahashi e Vitor Gabriel Pereira, que contribuíram com empenho para o desempenho geral da equipe.

O evento reforça o potencial do Taekwondo cambeense, que segue em crescimento e ganhando espaço no cenário estadual, com apoio técnico qualificado e jovens promessas empenhadas no esporte.

O desempenho dos atletas de Cambé no campeonato é motivo de orgulho para o município, reafirmando a importância do incentivo às práticas esportivas como ferramenta de formação, saúde e cidadania.