Descubra se você é uma das pessoas que não sabe, mas desenvolveu a “Síndrome do Impostor”

A Síndrome do Impostor atinge cerca de 70% das mulheres que atuam no mercado de trabalho, e você pode ser uma delas.

“A autossabotagem costuma vir de padrões inconscientes. Quando você começa a observar situações em que sempre recua, desiste ou “estraga” algo que estava indo bem. Se isso acontece com você com frequência, vale se perguntar: o que estou tentando evitar?”, afirma, Mariana Finco, psicóloga, palestrante e criadora da página @saudemental, logo no começo da entrevista.

Sim, fomos conversar com Mariana Finco após essa jornalista que vos escreve, ter recebido diversas mensagens questionando uma mudança em sua marca nas redes sociais, a troca do nome do Instagram. Antes o instagram principal desta Coluna levava o nome também de “Bela Manchete”, mas, agora, o nome em destaque leva o nome dessa autora: Emily Müller Gusmão, na verdade, o nome @emilymullerjorn .

Fui questionada sobre o porquê da mudança, e tive que reanalisar essa decisão que saiu de um estudo de marketing. E então, com essa questão levantada por terceiros: por que realizamos algumas mudanças ou nos freamos, pelo menos aos olhos dos outros?! Decidi pesquisar sobre autossabotagem e a psicóloga Mariana já apontou uma temática incrível: a Síndrome do Impostor.

Vem comigo e entenda se você se autossabota sem perceber. Ou se até desenvolveu a Síndrome da Impostora e não está no “lugar que deveria” pelas próprias ações!

1-Bela MANCHETE :Como entender que sua vida está estagnada?

Psicóloga Mariana Finco: Estagnação não é sobre não fazer nada, mas sobre sentir que nada faz sentido. É aquela sensação de que os dias se repetem, de que você está apenas existindo, e não vivendo de fato. Mesmo com a vida “andando” do lado de fora, algo dentro parece parado. Quando não há entusiasmo, metas claras ou crescimento emocional, esse pode ser um sinal de estagnação. E talvez, você não consiga identificar isso sozinho. Pense a respeito e, caso perceba que você tem a sensação de estagnação, busque ajude profissional.

2. Bela Manchete: Como identificar supostos gatilhos ou traumas que levam à autossabotagem?

Psicóloga Mariana Finco: A autossabotagem costuma vir de padrões inconscientes. Quando você começa a observar situações em que sempre recua, desiste ou “estraga” algo que estava indo bem, vale se perguntar: o que estou tentando evitar? Às vezes, há medo do fracasso, mas também pode haver medo do sucesso, da mudança, do julgamento. Muitas dessas travas estão ligadas a experiências passadas — críticas, rejeições ou traumas que deixaram marcas. Entender isso é um processo que pode ser muito favorecido com apoio terapêutico.

3. Bela Manchete: O que é a Síndrome do Impostor?

Psicóloga Mariana Finco: É um fenômeno psicológico em que a pessoa não consegue reconhecer suas próprias conquistas. Mesmo que tenha resultados concretos, ela acredita que é uma fraude e vive com medo de ser “descoberta”. Essa síndrome é comum, principalmente entre mulheres, e pode gerar muita ansiedade e insegurança. É como se o sucesso nunca fosse suficiente para se sentir legítima.

4. Bela Manchete: Todo mundo que já se autossabotou necessariamente desenvolveu essa síndrome?

Psicóloga Mariana Finco: Não. A autossabotagem pode ter muitas origens: medo, baixa autoestima, traumas, perfeccionismo, crenças limitantes. A síndrome da impostora é uma dessas possíveis causas, mas não é a única. Nem toda pessoa que se sabota se sente uma fraude, mas toda pessoa que sofre com essa síndrome tende a colocar em dúvida tudo o que conquista. E isso não é algo dispensável,ou seja, que você pode deixar pra lá. É uma situação que acaba causando prejuízos, tanto profissionais como pessoais.

5. Bela Manchete: Quais os passos para tentar identificar essas limitações impostas por si mesma?

Psicóloga Mariana Finco: O primeiro passo é parar e se observar. Em que momentos você se sente travada? Quais situações disparam pensamentos negativos sobre si mesma? Depois, vale investigar de onde isso vem — de uma crítica da infância? De uma comparação constante? De uma cobrança exagerada? Escrever sobre esses padrões, conversar com alguém pode ajudar a dar nome a essas limitações, e o principal é buscar ajuda terapêutica.

6. Bela Manchete: E como sair dessa atitude limitante?

Psicóloga Mariana Finco: Todo processo começa com consciência. Sem perceber o que te limita, é impossível mudar. Depois, é preciso se comprometer com pequenas ações consistentes. Isso significa fazer mesmo com medo, dizer “sim” para oportunidades, aceitar elogios sem se justificar. É um trabalho de dentro para fora. Romper com atitudes autossabotadoras exige coragem e paciência, mas é possível. E vale a pena.

A Coluna Bela Manchete realmente foca no conteúdo comportamental e tenta revelar dados que impactam o “universo feminino”, mas a Síndrome do Impostor pode atingir qualquer gênero, segundo a psicóloga Mariana. “As mulheres foram as primeiras a ser estudadas (nos anos 70) pela psicologia e sabemos que ainda hoje, são as mulheres as mais afetadas . Isto provavelmente acontece por contextos sociais e culturais, que continuam a envolver as mulheres em mais pressão pelas múltiplas jornadas : familiar, profissional e social”.

E você, percebe se você de alguma forma se autossabota? Achei esse tema muito importante e me comprometo em sempre atualizá-lo. Me conte sua opinião no instagram @emilymullerjorn .

E acompanhe você também o instagram @saudemental, dirigido pela nossa entrevistada querida Mariana Finco.