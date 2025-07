OPERAÇÃO INTEGRADA DAS FORÇAS DE SEGURANÇA É REALIZADA EM CAMBÉ DENTRO DO PLANO SINERGIA II

Na manhã desta quinta-feira, 24 de julho de 2025, uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Cambé, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Londrina, incluindo o apoio do canil, foi realizada como parte da Operação Sinergia II, promovida em todo o estado do Paraná.

A operação tem como objetivo o reforço da segurança pública e a intensificação do combate ao crime, especialmente relacionados ao tráfico de drogas e roubos. Desde o dia 22 de julho, a Polícia Civil de Cambé já havia iniciado ações preventivas e repressivas no município, que resultaram em três prisões e na condução de uma quarta pessoa à delegacia para lavratura de Termo Circunstanciado (TCIP), por porte de drogas para uso pessoal.

Durante as diligências, um dos presos foi identificado como responsável por prática de roubos na região, cujas imagens foram coletadas e utilizadas nas investigações. Além disso, entorpecentes foram apreendidos ao longo dos dias de operação, evidenciando a eficácia das ações de campo.

A colaboração entre as forças de segurança foi fundamental para o sucesso da operação. Mesmo sem possuir uma guarda municipal própria, Cambé conta com o apoio constante da cidade vizinha, Londrina, sobretudo com a disponibilização do canil da Guarda Municipal, que presta auxílio essencial em operações dessa natureza.

A população pode colaborar com o trabalho da Polícia Civil de Cambé por meio do canal de denúncias anônimas via WhatsApp, no número (43) 3249-8615. O serviço é totalmente seguro, e as informações são direcionadas diretamente a agentes especializados, garantindo agilidade e sigilo na apuração.

Outra forma de denúncia é pelo número 181, o Disque Denúncia da Polícia Civil do Paraná, que também atende de forma anônima.

A Operação Sinergia II continuará com ações previstas para os próximos dias, reforçando o compromisso das forças de segurança com o bem-estar da população cambeense e de toda a região.