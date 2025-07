Ciclista sofre ferimentos graves após ser atropelado na BR-369, em Cambé

Um grave acidente foi registrado na noite de sábado, 26 de julho, na cidade de Cambé (PR). A ocorrência aconteceu na BR-369, no cruzamento com a Rua Esperança, nas proximidades de um semáforo, local de grande fluxo de veículos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um ciclista identificado como Ronaldy Carlos de Souza, de 35 anos, tentava atravessar a rodovia quando foi atingido por uma caminhonete. Segundo relato do sargento Bittencourt, a vítima não teria respeitado o sinal vermelho e tentou cruzar rapidamente a pista, sendo violentamente atropelada.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou o primeiro atendimento com apoio de uma ambulância e um caminhão de proteção ao tráfego. Diante da gravidade dos ferimentos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi chamado para reforçar o socorro.

O ciclista apresentava politraumatismo, incluindo lesões no crânio e na face, além de fraturas completas em tíbia e fíbula, com suspeita de fraturas bilaterais nos membros inferiores. Ronaldy foi encaminhado inconsciente à Santa Casa de Cambé e, posteriormente, transferido para o Hospital Universitário de Londrina (HU).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local. O policial Renato Alves informou que a equipe, que estava em patrulhamento em Arapongas, chegou logo após o acidente e prestou apoio imediato. Ele destacou que, embora a via possua pontilhões a cerca de 500 metros em ambas as direções – sentido Rolândia e sentido Londrina – o cruzamento foi reaberto, elevando o risco de novos acidentes na região.

A PRF reforça o alerta para que a população evite atravessar a BR-369 em pontos não recomendados, especialmente onde há grande circulação de veículos. A reabertura de vias anteriormente fechadas, muitas vezes por razões políticas, pode comprometer a segurança dos usuários da rodovia.