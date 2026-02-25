Londrina Fecha 2025 com Contas Equilibradas e Gestão Modernizada

A Prefeitura de Londrina apresentou, na manhã de quarta-feira (25), os resultados financeiros referentes ao terceiro quadrimestre de 2025. Durante a audiência pública realizada na Câmara Municipal de Londrina, os dados foram expostos pelo diretor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Danilo Landegrafi. A apresentação detalhou o desempenho das receitas, despesas e principais indicadores fiscais do Município.

Desempenho Orçamentário

Para o ano de 2025, a previsão total de arrecadação era de R$ 4,48 bilhões, dos quais foram efetivamente arrecadados R$ 4,23 bilhões, correspondendo a 94,46% das receitas previstas. Apesar de uma arrecadação inferior à prevista, as receitas correntes cresceram 8,49% em relação a 2024, totalizando cerca de R$ 4,2 bilhões.

Redução do Endividamento

O Município conseguiu uma economia de R$ 47,3 milhões para o pagamento de juros e amortizações da dívida, frente a uma meta de R$ 77,46 milhões. Adicionalmente, o endividamento foi reduzido em R$ 51,1 milhões, abaixo do limite de R$ 57 milhões permitido.

Receitas e Investimentos

As receitas próprias, incluindo impostos como IPTU, ISS e ITBI, atingiram 96,73% do estimado, arrecadando R$ 2,58 bilhões. O IPTU alcançou 98,75% do valor orçado, enquanto o ITBI superou em 109,63% a previsão. Em termos de investimentos, o Município aplicou 23,02% das receitas em saúde e 30,63% em educação, superando os limites constitucionais.

Orçamento Criança e Adolescente

O Orçamento Criança e Adolescente (OCA) executou 95,77% dos R$ 1,48 bilhão previstos, com a maior parte dos recursos destinada à Secretaria Municipal de Educação, seguida pela Saúde e Assistência Social.

Modernização e Eficiência

O secretário municipal de Fazenda, Eder Pires, destacou que o superávit orçamentário e a modernização da gestão comprovam o compromisso com a responsabilidade fiscal. A implementação da Lei Londrinense de Liberdade Econômica é um exemplo das ações voltadas à eficiência administrativa e à melhoria do ambiente econômico.

