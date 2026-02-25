quarta-feira, fevereiro 25, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
chuva fraca
23.4 ° C
23.4 °
23.4 °
78 %
2.1kmh
0 %
qui
30 °
sex
30 °
sáb
30 °
dom
30 °
seg
20 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Londrina Fecha 2025 com Contas Equilibradas e Gestão Modernizada

Londrina
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Blog Londrina

A Prefeitura de Londrina apresentou, na manhã de quarta-feira (25), os resultados financeiros referentes ao terceiro quadrimestre de 2025. Durante a audiência pública realizada na Câmara Municipal de Londrina, os dados foram expostos pelo diretor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Danilo Landegrafi. A apresentação detalhou o desempenho das receitas, despesas e principais indicadores fiscais do Município.

Desempenho Orçamentário

Para o ano de 2025, a previsão total de arrecadação era de R$ 4,48 bilhões, dos quais foram efetivamente arrecadados R$ 4,23 bilhões, correspondendo a 94,46% das receitas previstas. Apesar de uma arrecadação inferior à prevista, as receitas correntes cresceram 8,49% em relação a 2024, totalizando cerca de R$ 4,2 bilhões.

Redução do Endividamento

O Município conseguiu uma economia de R$ 47,3 milhões para o pagamento de juros e amortizações da dívida, frente a uma meta de R$ 77,46 milhões. Adicionalmente, o endividamento foi reduzido em R$ 51,1 milhões, abaixo do limite de R$ 57 milhões permitido.

Receitas e Investimentos

As receitas próprias, incluindo impostos como IPTU, ISS e ITBI, atingiram 96,73% do estimado, arrecadando R$ 2,58 bilhões. O IPTU alcançou 98,75% do valor orçado, enquanto o ITBI superou em 109,63% a previsão. Em termos de investimentos, o Município aplicou 23,02% das receitas em saúde e 30,63% em educação, superando os limites constitucionais.

Orçamento Criança e Adolescente

O Orçamento Criança e Adolescente (OCA) executou 95,77% dos R$ 1,48 bilhão previstos, com a maior parte dos recursos destinada à Secretaria Municipal de Educação, seguida pela Saúde e Assistência Social.

Modernização e Eficiência

O secretário municipal de Fazenda, Eder Pires, destacou que o superávit orçamentário e a modernização da gestão comprovam o compromisso com a responsabilidade fiscal. A implementação da Lei Londrinense de Liberdade Econômica é um exemplo das ações voltadas à eficiência administrativa e à melhoria do ambiente econômico.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

4
spot_img
Artigo anterior
Calderano e Bruna Takahashi Avançam para a Semifinal de Duplas no Smash de Singapura
Próximo artigo
Acidente na BR-369 em Cambé Causa Congestionamento e Deixa Feridos
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress