Acidente na BR-369 em Cambé Causa Congestionamento e Deixa Feridos

Região
Portal Tarobá

Um acidente de trânsito ocorrido na BR-369, em Cambé, resultou em feridos e provocou um congestionamento de aproximadamente 5 km na região. O incidente envolveu o capotamento de um veículo e mobilizou equipes de resgate e autoridades locais.

Detalhes do Acidente

O capotamento ocorreu em um trecho movimentado da rodovia, afetando significativamente o fluxo de veículos. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes, que trabalham para esclarecer as circunstâncias que levaram ao ocorrido.

Consequências e Atendimento

Equipes de resgate foram prontamente acionadas para prestar socorro aos envolvidos. Os feridos receberam atendimento no local e foram encaminhados a unidades de saúde da região para cuidados adicionais. A situação gerou grande impacto no trânsito, com reflexos em vias adjacentes.

Recomendações para Motoristas

As autoridades recomendam que os motoristas evitem a área afetada e busquem rotas alternativas, enquanto a situação não é completamente normalizada. A colaboração dos condutores é essencial para minimizar os transtornos no tráfego.

Fonte: https://taroba.com.br

