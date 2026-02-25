Chuvas em Minas Gerais: 47 Mortos e 20 Desaparecidos

As chuvas intensas que atingem a Zona da Mata em Minas Gerais já resultaram em 47 mortes, conforme informado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG) na quarta-feira (25). Os deslizamentos e enchentes também deixaram 20 pessoas desaparecidas na região.

Esforços de Resgate

Até o momento, 41 corpos foram recuperados em Juiz de Fora e 6 em Ubá. O Corpo de Bombeiros, com cerca de 120 profissionais, está empenhado nos esforços de resgate e salvamento. Segundo o coronel Joselito Oliveira de Paula, uma das preocupações é garantir que famílias retiradas de áreas de risco não retornem a esses locais.

Desabrigados e Desalojados

A Defesa Civil estadual relatou mais de 400 desabrigados em Juiz de Fora, enquanto 197 estão desalojados. Em Ubá, há 38 desabrigados e 321 desalojados. Os desalojados têm para onde ir, como casas de parentes, mas os desabrigados dependem de abrigos públicos.

Ajuda Federal e Reconhecimento de Calamidade

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, anunciou que equipes federais permanecerão em Minas por tempo indeterminado. A Defesa Civil Nacional reconheceu o estado de calamidade pública em Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, permitindo que esses municípios solicitem recursos federais.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br