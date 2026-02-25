quarta-feira, fevereiro 25, 2026

Calderano e Bruna Takahashi Avançam para a Semifinal de Duplas no Smash de Singapura

Esportes
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Eng Chin An/World Table Tennis/Direitos Reservados

A quarta-feira (25) marcou um dia de vitórias significativas para o mesatenista Hugo Calderano no WTT Smash de Singapura. Juntamente com a paulista Bruna Takahashi, Calderano garantiu um lugar nas semifinais das duplas mistas, demonstrando habilidade e determinação.

Desempenho Brasileiro no Smash de Singapura

Calderano e Takahashi destacam-se como os últimos brasileiros no torneio, que é um dos quatro principais eventos anuais, oferecendo até 4 mil pontos no ranking. As partidas estão sendo transmitidas ao vivo pelo canal da Federação Internacional de Tênis de Mesa no YouTube.

Vitórias Importantes

A dupla 'Calderashi', como é carinhosamente chamada pela torcida brasileira, venceu os indianos Manush Shah e Diya Chitale por 3 sets a 0, com parciais de 11/6, 11/9 e 11/5. Na próxima fase, enfrentarão Wong Chun Ting e Hoi Ken Doo, de Hong Kong.

Desempenho Individual de Calderano

Além do sucesso nas duplas, Calderano também avançou na chave de simples, superando Wong Chun Ting por 3 sets a 1. Seu próximo desafio será contra o chinês Chen Yuanyu, 30º no ranking mundial.

Outros Resultados Brasileiros

Anteriormente, o Brasil se despediu da competição nas duplas femininas e masculinas. Bruna Takahashi, ao lado da austríaca Sofia Polcanova, foi eliminada pelas chinesas Kuai Man e Chen Yi. Já Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka foram superados por Manav Thakkar e Manush Shah.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

