Calderano e Bruna Takahashi Avançam para a Semifinal de Duplas no Smash de Singapura

A quarta-feira (25) marcou um dia de vitórias significativas para o mesatenista Hugo Calderano no WTT Smash de Singapura. Juntamente com a paulista Bruna Takahashi, Calderano garantiu um lugar nas semifinais das duplas mistas, demonstrando habilidade e determinação.
Desempenho Brasileiro no Smash de Singapura
Calderano e Takahashi destacam-se como os últimos brasileiros no torneio, que é um dos quatro principais eventos anuais, oferecendo até 4 mil pontos no ranking. As partidas estão sendo transmitidas ao vivo pelo canal da Federação Internacional de Tênis de Mesa no YouTube.
Vitórias Importantes
A dupla 'Calderashi', como é carinhosamente chamada pela torcida brasileira, venceu os indianos Manush Shah e Diya Chitale por 3 sets a 0, com parciais de 11/6, 11/9 e 11/5. Na próxima fase, enfrentarão Wong Chun Ting e Hoi Ken Doo, de Hong Kong.
Desempenho Individual de Calderano
Além do sucesso nas duplas, Calderano também avançou na chave de simples, superando Wong Chun Ting por 3 sets a 1. Seu próximo desafio será contra o chinês Chen Yuanyu, 30º no ranking mundial.
Outros Resultados Brasileiros
Anteriormente, o Brasil se despediu da competição nas duplas femininas e masculinas. Bruna Takahashi, ao lado da austríaca Sofia Polcanova, foi eliminada pelas chinesas Kuai Man e Chen Yi. Já Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka foram superados por Manav Thakkar e Manush Shah.