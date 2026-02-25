quarta-feira, fevereiro 25, 2026

Paraná é Destaque em Comércio Internacional Durante Encontro Comexhoje 2026

Governo destaca o potencial do Paraná em evento de comércio internacionalFoto: Invest Paraná

O Encontro Comexhoje 2026, realizado recentemente, reuniu lideranças dos setores industrial e agropecuário para discutir as tendências, desafios e oportunidades no comércio internacional. O evento destacou o potencial do Paraná em ampliar sua atuação no mercado global.

Participação de Secretários Estaduais

Secretários estaduais participaram ativamente dos painéis do evento, abordando temas cruciais como infraestrutura e agroindústria. As discussões focaram na identificação de oportunidades para aumentar a presença global do Paraná e superar os desafios enfrentados pelo estado no comércio exterior.

Tendências e Oportunidades

Durante o Encontro Comexhoje, especialistas discutiram as principais tendências que podem impactar o comércio internacional em 2026. O evento serviu como uma plataforma para destacar as vantagens competitivas do Paraná e explorar novas oportunidades de mercado.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

