quarta-feira, fevereiro 25, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
chuva fraca
23.4 ° C
23.4 °
23.4 °
78 %
2.1kmh
0 %
qui
30 °
sex
30 °
sáb
30 °
dom
30 °
seg
20 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Senado Aprova Projeto que Reforça Proteção a Menores de 14 Anos

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo

O Senado Federal aprovou o Projeto de Lei (PL) 2195/2024, que estabelece a vulnerabilidade absoluta para vítimas de estupro de vulnerável menores de 14 anos. A proposta visa garantir a aplicação de penas independentes da experiência sexual prévia da vítima ou de gravidez resultante do crime. O projeto agora segue para sanção presidencial.

Alterações no Código Penal

O PL modifica o artigo 217-A do Código Penal, reafirmando que qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, sujeito a pena de oito a 15 anos de reclusão. Esta mudança reforça a proteção a menores, eliminando dúvidas jurídicas sobre a caracterização do crime.

Impacto e Repercussão

A aprovação do projeto ocorre após um caso controverso em Minas Gerais, onde um homem foi inicialmente absolvido pelo estupro de uma menina de 12 anos sob a alegação de convivência como casal. Após apelação do Ministério Público, a condenação foi mantida, destacando a importância de regras claras sobre a vulnerabilidade de menores.

Declarações e Justificativas

A senadora Eliziane Gama, relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, ressaltou que a proposta visa evitar interpretações que minimizem a gravidade do crime, fortalecendo a segurança jurídica e a proteção de menores incapazes de consentir legalmente.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

5
spot_img
Artigo anterior
Redução de Crimes no Litoral do Paraná Durante Verão Maior
Próximo artigo
Paraná é Destaque em Comércio Internacional Durante Encontro Comexhoje 2026
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress