Redução de Crimes no Litoral do Paraná Durante Verão Maior

Polícia Militar
Redação Portal Cambé
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) intensificou o policiamento durante a operação Verão Maior Paraná, resultando em uma diminuição significativa nos índices de crimes no Litoral do Estado. A operação, que contou com unidades especializadas e apoio aéreo, aumentou a sensação de segurança para moradores e turistas.

Ações Preventivas e Repressivas

Com o reforço do policiamento, as ações preventivas e repressivas registraram um aumento de 67% nas orientações à população, passando de 61.466 para 102.550 orientações. O comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva, destacou a importância do planejamento e da tecnologia na redução da criminalidade.

Integração e Conscientização

Equipes policiais trabalharam em áreas de grande circulação, promovendo orientações sobre segurança e divulgando canais de denúncia como o 190, 181 e 180. Cerca de 80 mil pessoas foram alcançadas por essas ações, fortalecendo a rede de proteção local.

Resultados Positivos

Os resultados da operação mostraram uma redução de 10% nos furtos e 20% nos roubos em comparação à temporada anterior. Houve também uma diminuição de 25% nos casos de homicídio, reforçando a eficácia das estratégias adotadas.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br

