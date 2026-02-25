quarta-feira, fevereiro 25, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
chuva fraca
23.4 ° C
23.4 °
23.4 °
78 %
2.1kmh
0 %
qui
30 °
sex
30 °
sáb
30 °
dom
30 °
seg
20 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Criança de Dois Anos Consome Solvente de Tinta em Garrafa Pet

Região
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read

Uma criança de dois anos foi hospitalizada após ingerir solvente de tinta que estava armazenado em uma garrafa pet. O incidente ocorreu na tarde de ontem, surpreendendo a família e destacando a importância do armazenamento seguro de substâncias químicas.

Detalhes do Acidente

De acordo com informações preliminares, o solvente de tinta, que é altamente tóxico, foi deixado em uma garrafa pet, um recipiente que facilmente pode ser confundido com embalagens de bebidas. Este erro comum pode resultar em graves consequências, especialmente em lares com crianças pequenas.

Recomendações de Segurança

Especialistas alertam sobre a necessidade de manter produtos químicos fora do alcance de crianças e em suas embalagens originais. Além disso, é crucial que os pais e responsáveis estejam sempre atentos ao armazenamento de substâncias potencialmente perigosas.

4
spot_img
Artigo anterior
Brasil Registra 88 Casos de Mpox em 2026: Saiba Como Prevenir a Doença
Próximo artigo
Redução de Crimes no Litoral do Paraná Durante Verão Maior
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress