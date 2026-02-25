Criança de Dois Anos Consome Solvente de Tinta em Garrafa Pet

Uma criança de dois anos foi hospitalizada após ingerir solvente de tinta que estava armazenado em uma garrafa pet. O incidente ocorreu na tarde de ontem, surpreendendo a família e destacando a importância do armazenamento seguro de substâncias químicas.

Detalhes do Acidente

De acordo com informações preliminares, o solvente de tinta, que é altamente tóxico, foi deixado em uma garrafa pet, um recipiente que facilmente pode ser confundido com embalagens de bebidas. Este erro comum pode resultar em graves consequências, especialmente em lares com crianças pequenas.

Recomendações de Segurança

Especialistas alertam sobre a necessidade de manter produtos químicos fora do alcance de crianças e em suas embalagens originais. Além disso, é crucial que os pais e responsáveis estejam sempre atentos ao armazenamento de substâncias potencialmente perigosas.