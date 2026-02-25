Brasil Registra 88 Casos de Mpox em 2026: Saiba Como Prevenir a Doença

Em 2026, o Brasil confirmou 88 casos do vírus Mpox, com São Paulo liderando os números com 62 ocorrências. Outros estados como Rio de Janeiro, Rondônia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e o Distrito Federal também registraram casos. A maioria dos casos são leves a moderados, sem registro de óbitos até o momento. Em 2025, o país contabilizou 1.079 casos e dois óbitos segundo o Ministério da Saúde.

O que é Mpox e Quais São os Sintomas?

A Mpox é causada pelo vírus Monkeypox e se transmite através de contato próximo com lesões de pele, fluidos corporais ou mucosas de pessoas infectadas. Os sintomas incluem erupções cutâneas, febre, dores de cabeça, musculares e nas costas, além de gânglios inchados. As erupções podem durar de duas a quatro semanas e afetam várias partes do corpo.

Como a Mpox é Transmitida?

A transmissão ocorre através de contato próximo com pessoas infectadas, incluindo interações como toques, beijos ou relações sexuais. O compartilhamento de objetos contaminados também pode propagar o vírus. O período de incubação varia de 3 a 16 dias, podendo chegar a 21 dias.

Prevenção e Tratamento

O tratamento foca no alívio dos sintomas e prevenção de complicações, já que não há medicamentos específicos aprovados para Mpox. Medidas de prevenção incluem evitar contato com infectados e manter boas práticas de higiene, como lavar as mãos frequentemente. Em caso de suspeita, é importante buscar diagnóstico médico para confirmação.

Possíveis Complicações

Apesar de a maioria dos casos ser leve, complicações podem ocorrer, especialmente em pessoas imunocomprometidas. Estas incluem infecções bacterianas secundárias, encefalite e miocardite. Em casos graves, hospitalização pode ser necessária.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br