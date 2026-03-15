Judocas Brasileiras Inspiram Novas Gerações no Esporte

As judocas brasileiras Rafaela Silva e Jéssica Pereira, membros da seleção nacional de judô, participaram de um evento promovendo a equidade de gênero e o desenvolvimento social durante o Dia Internacional da Mulher. O evento, realizado no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), proporcionou uma discussão sobre a carreira das atletas, os desafios enfrentados no esporte e os preconceitos de gênero.

Histórias de Superação

Rafaela Silva, que começou no judô aos 5 anos em um projeto social no Rio de Janeiro, destacou a importância do esporte em sua vida como um espaço de inclusão. Jéssica Pereira iniciou sua jornada no judô aos 7 anos, como uma alternativa à violência em sua comunidade, e hoje é tricampeã pan-americana. Ambas as atletas se tornaram figuras inspiradoras para jovens que aspiram seguir seus passos.

Impacto e Inspiração

A influência de Rafaela e Jéssica é evidente nas mensagens de jovens que veem nelas modelos a seguir. A presença crescente de mulheres no judô reflete uma mudança de perspectiva, onde o esporte é reconhecido como uma plataforma de oportunidades iguais, independentemente do gênero.

Conquistas no Judô Feminino

O judô feminino brasileiro tem um histórico de sucesso, com atletas como Mayra Aguiar, a maior medalhista do país no esporte, abrindo caminho para futuras competidoras. A promoção de competições mistas pela Federação Internacional de Judô tem contribuído para o desenvolvimento e profissionalização de atletas femininas em todo o mundo.

Futuro Promissor

Com os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 no horizonte, atletas como Rafaela Silva continuam a inspirar a próxima geração de judocas. Aos 33 anos, ela permanece ativa no esporte, demonstrando que a determinação e a resiliência feminina não têm limites.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br