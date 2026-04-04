Concertos Gratuitos da Orquestra Sinfônica em Campo Largo

A Orquestra Sinfônica realizará apresentações gratuitas em Campo Largo durante o mês de novembro, proporcionando experiências musicais tanto para crianças quanto para o público em geral.

Apresentação para Escolas Públicas

Na quarta-feira, dia 8, às 9h, a Orquestra oferecerá um concerto especialmente planejado para crianças de escolas públicas locais. Esta iniciativa visa aproximar os jovens do universo da música sinfônica, proporcionando um momento educativo e cultural.

Concerto Aberto ao Público

Na quinta-feira, dia 9, às 20h, a apresentação será aberta a toda a comunidade de Campo Largo. O repertório contará com clássicos da música sinfônica, garantindo uma experiência musical rica e diversificada.

Objetivo das Apresentações

O objetivo destas apresentações é democratizar o acesso à música clássica e incentivar a apreciação musical entre diferentes públicos.