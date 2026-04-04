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Mega-Sena Sorteia Prêmio de R$ 10 Milhões Neste Sábado

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 4 de abril de 2026 9:13

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A Mega-Sena realizará neste sábado o sorteio do concurso 2.992, que promete um prêmio acumulado de R$ 10 milhões. O evento ocorrerá a partir das 21h, horário de Brasília, no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

Detalhes do Sorteio

Os interessados em participar têm até as 20h do mesmo dia para registrar suas apostas. Estas podem ser feitas nas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal em todo o território nacional ou online, através do portal Loterias Caixa.

Transmissão Ao Vivo

O sorteio será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook, permitindo que os apostadores acompanhem em tempo real a revelação das seis dezenas sorteadas.

Como Participar

Para participar, o apostador deve marcar seis números em um volante, pagando R$ 6 por aposta simples. A chance de se tornar o próximo milionário está ao alcance de todos que se arriscam na sorte.

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