G2 Cia de Dança Conclui Turnê Anual com Espetáculo em Guarapuava

A G2 Cia de Dança finalizou sua primeira turnê do ano com uma apresentação no Teatro Municipal Marina Karam Primak, em Guarapuava. O evento aconteceu no sábado, 14 de outubro, e contou com a presença de aproximadamente 250 espectadores.

Espetáculo Inspirador

O grupo apresentou 'GAG – Uma livre adaptação de Heinrich Von Kleist sobre o Teatro de Marionetes', encantando o público com uma interpretação poética e envolvente. A performance destacou a habilidade dos dançarinos em mesclar movimentos precisos com a narrativa, proporcionando uma experiência única.

Repercussão e Impacto

Os presentes demonstraram grande apreço pela montagem, refletido em aplausos calorosos ao final da apresentação. O espetáculo reafirma a capacidade da G2 Cia de Dança de tocar o público por meio da arte, consolidando sua reputação no cenário cultural.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br