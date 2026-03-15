G2 Cia de Dança Conclui Turnê Anual com Espetáculo em Guarapuava

A G2 Cia de Dança finalizou sua primeira turnê do ano com uma apresentação no Teatro Municipal Marina Karam Primak, em Guarapuava. O evento aconteceu no sábado, 14 de outubro, e contou com a presença de aproximadamente 250 espectadores.
Espetáculo Inspirador
O grupo apresentou 'GAG – Uma livre adaptação de Heinrich Von Kleist sobre o Teatro de Marionetes', encantando o público com uma interpretação poética e envolvente. A performance destacou a habilidade dos dançarinos em mesclar movimentos precisos com a narrativa, proporcionando uma experiência única.
Repercussão e Impacto
Os presentes demonstraram grande apreço pela montagem, refletido em aplausos calorosos ao final da apresentação. O espetáculo reafirma a capacidade da G2 Cia de Dança de tocar o público por meio da arte, consolidando sua reputação no cenário cultural.
Fonte: https://www.parana.pr.gov.br