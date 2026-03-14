Forças de Segurança do Paraná Fortalecem Proteção à Mulher em Curitiba

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) participou, no último sábado, de uma mobilização significativa promovida pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP), focada no fortalecimento da rede de proteção às mulheres. A ação ocorreu em várias praças de Curitiba e contou com a presença do secretário Hudson Leôncio Teixeira, integrando a agenda do Mês Mulher Segura.

Ação de Conscientização

Durante a mobilização, policiais militares e outras forças de segurança distribuíram materiais informativos e conversaram diretamente com o público. O objetivo foi esclarecer dúvidas sobre como denunciar casos de violência e explicar o funcionamento das medidas protetivas.

Participação das Forças de Segurança

Além da PMPR, a ação contou com a participação da Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Penal e do Corpo de Bombeiros Militar. Essas instituições uniram esforços para mostrar que estão preparadas para acolher e proteger as vítimas de violência.

Importância da Presença Policial

O tenente-coronel Cleverson Rodrigues Machado destacou que a presença da PMPR em eventos como este é crucial para humanizar o atendimento e reforçar o compromisso contínuo com a segurança feminina.

Canais de Denúncia

Em casos de emergência, a população deve contatar a Polícia Militar pelo telefone 190. Outros canais disponíveis incluem o telefone 197, da Polícia Civil, e o Disque Denúncia 181, que recebe informações de forma anônima e gratuita.