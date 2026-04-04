Investigação de Morte em Intervenção Policial na Zona Leste de SP

A morte de uma mulher durante uma intervenção policial na zona leste de São Paulo está sendo investigada pelas Polícias Civil e Militar. O incidente ocorreu na madrugada de sexta-feira (3) e envolveu um agente do Estado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a vítima foi levada para o Hospital Tiradentes, mas não sobreviveu aos ferimentos.

Afastamento de Policiais e Análise de Imagens

Os policiais envolvidos no ocorrido foram afastados do serviço operacional enquanto as investigações prosseguem. As imagens capturadas pelas câmeras corporais dos agentes serão analisadas e enviadas para as autoridades competentes.

Protestos na Cidade Tiradentes

Na noite seguinte ao incidente, moradores da Cidade Tiradentes protestaram contra a morte. Durante o ato, barricadas foram erguidas e pneus incendiados, bloqueando ruas do bairro. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a chegada da polícia, que utilizou armas de efeito moral para dispersar os manifestantes.

Resposta das Autoridades

Em comunicado, a Polícia Militar relatou ter sido chamada para lidar com uma manifestação na rua Alexandre Davidenko, na zona leste. Equipes foram destacadas para assegurar a ordem pública. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para controlar os focos de incêndio. Não houve registro de feridos ou detenções durante o protesto.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br